Serie A, il Napoli sbanca Crotone per 4-0 e sale al terzo posto

CROTONE-NAPOLI 0-4

Il Napoli vince per 4-0 a Crotone e sorpassa Sassuolo e Roma, riagganciando la Juve al terzo posto della classifica di Serie A. Su un terreno inzuppato dalla pioggia, è stata una magia di Insigne a sbloccare il match al 31'. A inizio ripresa i calabresi sono rimasti in dieci per l'espulsione di Petriccione e per gli azzurri, ancora in campo con la maglia dedicata a Maradona, è stato tutto più facile. Le reti di Lozano al 13' del secondo tempo, di Demme al 31' e di Petagna al 46' sono arrivate solo a sancire un risultato ormai scritto. Napoli travolgente a Crotone con super Insigne

































































































LA PARTITA

Come contro la Juve, il Crotone ha giocato a viso aperto sin dal fischio d'inizio, costruendo subito qualche potenziale occasione da gol per mettere in chiaro le cose. Il Napoli, però, ha fatto valere la sua superiorità tecnica e dopo che Petagna si è divorato il gol del vantaggio al 24', ci ha pensato il solito Insigne a sbloccare il risultato. Assist con tunnel di Zielinski e poco dopo la mezz'ora il capitano azzurro ha messo a segno il "suo" destro a giro, imprendibile per Cordaz. La squadra di Stroppa, però, non si è demoralizzata e prima dell'intervallo ha sfiorato il pari con Vulic, appena entrato al posto di Benali e murato da Ospina.

Il problema è che il secondo tempo si è aperto nel peggiore dei modi per la squadra di Stroppa. Petriccione è entrato, pur senza cattiveria, con il piede a martello su Demme a metà campo e l'arbitro Marinelli ha estratto il cartellino rosso dopo aver rivisto le immagini al Var. Una decina di minuti dopo però, è arrivato il raddoppio di Lozano, su perfetto assist di Insigne, che di fatto ha chiuso i giochi. Quindi è toccato a Demme entrare nel tabellino con un preciso rasoterra finito nell'angolino più lontano e a Pategna sottoporta nel recupero. Nonostante lo svantaggio, il Crotone non si è dato per vinto e ha continuato a giocare anche se l'obiettivo salvezza si è fatto un passo ancora più lontano. Ma se non si segna, sarà dura. Il Napoli, invece, ha iniziato a pensare alla decisiva sfida di giovedì contro la Real Sociedad, con la consapevolezza di aver raddrizzato la classifica di campionato.

LA CRONACA DEL MATCH

LE PAGELLE

Molina 6: da lui nascono le occasioni migliori del Crotone, non sfruttate dai compagni però

Messias 5,5: Senza paura, scatta, corre e rincorre, ma se c'è da centrare la porta non chiedete a lui

Simy 5,5: Ha segnato la metà dei gol del Crotone (pochi), ma non era in serata di grazia

Koulibaly 6: Parte subito con un giallo, poi si riprende nonostante un Messias fastidioso

Insigne 8: Una pennellata d'autore e un assist con ancora indosso la maglia per Maradona per provare a ricordare chi non c'è più

Petagna 6,5: Parte carico, poi sbaglia, ma non molla mai: e alla fine arriva il premio del gol

IL TABELLINO

CROTONE-NAPOLI 0-4

Crotone (3-5-2): Cordaz 5,5; Cuomo 5,5, Marrone 5,5, Luperto 6; Pereira 6 (41' st Henrique sv), Benali 6 (36' Vulic 5,5), Petriccione 5, Molina 6, Reca 5; Messias 5,5, Simy 5,5 (41' st Dragus sv). All.: Stroppa. A disp.: Festa, Golemic, Magallan, Djidji, Crociata, Roja, Zanellato, Riviere, Siligardi.. All. Stroppa 5

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6,5; Di Lorenzo 5,5, Manolas 6, Koulibaly 6 (38' st Maksimovic sv), Mario Rui 6; Bakayoko 6 (33' st Lobotka 6), Demme 7: Zielinski 6,5 (24' st Mertens 7), Insigne 8 (33' st Elmas 6), Lozano 7 (33' st Politano 6); Petagna 6,5. A disp.: Meret, Contini, Goulam, Ruiz, Llorente. All. Gattuso 7

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 31' Insigne, 13' st Lozano, 31' st Demme, 46' st Petagna (N)

Ammoniti: Koulibaly, Lobotka, Politano (N), Cuomo, Pereira, Reca (C)

Espulsi: Petriccione (C)

LE STATISTICHE DI CROTONE-NAPOLI

• Il Crotone è la squadra che il Napoli ha incontrato in più occasioni in Serie A tra le formazioni contro cui i partenopei hanno sempre vinto (cinque su cinque).

• Per la seconda volta nella propria storia il Napoli non ha pareggiato alcuna delle prime 10 partite in una singola stagione di Serie A, non accadeva dalla stagione 1939/40.

• Il Crotone ha subito 14 gol nel primo tempo in questa Serie A, solo lo Schalke 04 (15) ne ha incassati di più prima dell'intervallo nei cinque maggiori campionati europei.

• Considerando più stagioni, il Crotone non vince da 13 partite in Serie A: un record negativo per il club ritoccato dal ko contro il Napoli (3N, 10P).

• Il Crotone ha perso otto delle prime 10 partite di questo campionato: l’ultima squadra con questo bottino capace di evitare la retrocessione fu proprio quella calabrese nel 2016/17.

• Il Napoli ha segnato sette gol da fuori area in questa Serie A, meno solo del Bayern Monaco (otto) nei cinque maggiori campionati europei.

• Nessun giocatore ha segnato più reti da fuori area di Insigne nei top-5 campionati europei in corso (tre, al pari di James Ward-Prowse e Jonathan Bamba).

• Lorenzo Insigne ha segnato 70 gol in Serie A con la maglia del Napoli, diventando il decimo giocatore di sempre del club per numero di reti nel massimo campionato (a -1 da Higuain e Altafini).

• Quella di Lorenzo Insigne è stata la rete numero 150 di una squadra allenata da Gattuso in Serie A.

• Lorenzo Insigne ha sia segnato un gol che fornito un assist per due partite consecutive in Serie A per la quarta volta in carriera (febbraio-marzo 2018, maggio 2017, gennaio 2016).

• Hirving Lozano ha realizzato cinque gol in nove presenze in questa Serie A, una in più rispetto all’intera stagione d’esordio nel massimo campionato (quattro in 26 partite).

• Dries Mertens ha contribuito a nove gol in nove partite con il Napoli in questo campionato (quattro reti, cinque assist).

• Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa non ha trovato il successo nelle prime 10 partite di questo campionato: l’ultimo allenatore a fare altrettanto nel massimo campionato è stato Davide Nicola, proprio alla guida dei calabresi nel 2016/17.