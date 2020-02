Serie A, Cagliari-Napoli 0-1: Gattuso rialza la testa e punta l'Europa

CAGLIARI-NAPOLI 0-1

di

STEFANO RONCHI

Nella 24.ma giornata di Serie A il Napoli batte il Cagliari di misura e riprende la corsa verso la zona alta della classifica valida per l'Europa. Dopo un primo tempo molto tattico e con poche occasioni nitide da gol, alla Sardegna Arena decide tutto una magia di Mertens al 66'. Un "colpo da biliardo" che beffa Cragno e porta il Napoli a quota 33 punti. Cagliari invece ancora senza vittorie nel 2020 e contestato. Napoli, col Cagliari ci pensa Mertens lapresse

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse





lapresse

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA



Tre punti sofferti, ma importanti. Il Napoli archivia la pratica Cagliari grazie a un colpo di Mertens e punta l'Europa. Certo, per gli azzurri scalare ulteriormente la classifica non sarà facile giocando così, ma per questo Napoli ogni vittoria aggiunge non solo punti, ma anche certezze e morale. Al netto di una prova poco brillante, infatti, la banda di Gattuso resta agganciata al treno per l'Europa superando una diretta concorrente anche con alcune assenze importanti. Quanto al Cagliari, invece, il 2020 resta stregato e dopo oltre due mesi senza vittorie l'avvio super della stagione rischia di diventare un lontano ricordo zeppo soltanto di rimpianti.



Senza Cacciatore e Faragò, alla Sardegna Arena Maran piazza Pisacane a destra e sceglie un atteggiamento più prudente per affrontare il Napoli. Con Nainggolan squalificato, davanti invece tocca al neo arrivato Pereiro sulla trequarti. Mosse a cui Gattuso replica cambiando pochissimo rispetto alla gara di Coppa Italia contro l'Inter, cercando continuità e dando ancora fiducia a Demme e Ruiz in mediana e a Callejon, Mertens ed Elmas nel tridente.

Compatto e aggressivo sui portatori, è il Napoli a partire meglio. Dopo una bella incursione di Zielinski, il primo squillo è di Elmas, ma la difesa rossoblù è attenta. Poi ci prova Fabian Ruiz, ma il suo sinistro a giro finisce largo. In mediana da una parte sono Zielinski e Demme gli uomini di riferimento, dall'altra tocca invece a Cigarini e Nandez recuperare palla e gestire il traffico. Con poco movimento e gli spazi intasati la gara però resta bloccata. A ritmo lento il Napoli sceglie di difendere basso e ripartire per vie centrali. Il Cagliari invece prova a prendere in mano la gara. Simeone spara dal limite, ma il suo destro finisce alto. Poi Pereiro testa i riflessi di Ospina, ma il suo sinistro è debole. Occasioni a cui gli azzurri replicano con un colpo di testa alto di Manolas, un inserimento di Zielinski e un cross pericoloso di Callejon. Col match in equilibrio, sono le giocate individuali a fare la differenza. Da una parte Elmas e Callejon provano a far saltare il banco sulle corsie, dall'altra Pereiro e Joao Pedro cercano invece il varco giusto partendo palla al piede. Ma il risultato non cambia.

Con le difese schierate e il gioco bloccato, nella ripresa le squadre provano a sbloccare la gara dalla distanza. Zielinski impegna Cragno, Simeone invece spara a lato. Per dare una scossa, dopo un'ora di gioco, Gattuso leva Demme e fa entrare Insigne. Mossa che alza il baricentro azzurro e costringe i sardi a concentrarsi sulla fase di non possesso. Atteggiamento che chiude gli spazi alla manovra e presta il fianco alle giocate individuali. Come il destro a giro di Mertens che al 66' sbatte sul palo alla sinistra di Cragno e sblocca la gara. Un colpo da biliardo che rompe l'equilibrio e accende il match. Nonostante la fatica, infatti, nel finale il Cagliari prova a reagire aumentando il ritmo e le giocate in verticale. Maran getta anche Paloschi e Birsa nella mischia per l'assalto finale. E il Cagliari attacca a testa bassa. Pellegrini e Klavan impegnano Ospina dal limite, poi Paloschi non trova il tempo giusto su un cross di Pisacane e il fortino del Napoli regge fino al triplice fischio. Gattuso riprende la corsa verso l'Europa. Il Cagliari invece non sa più vincere e alla Sardegna Arena piovono fischi.



LE PAGELLE

Mertens 7: A ritmo basso nel primo tempo patisce la fisicità dei centrali sardi e non brilla nemmeno nel breve. Nella ripresa sblocca la gara con un colpo da biliardo. Sesto centro stagionale, 120.mo con la maglia del Napoli e 80.mo in Serie A. Hamsik ora è a un passo

Demme 6,5: equilibrio e sostanza. Nel primo tempo si piazza davanti alla difesa dettando i tempi della manovra e facendosi sempre trovare dai compagni. Nella ripresa cala fisicamente e Gattuso lo sostituisce, cambiando assetto tattico

Elmas 6: si accende a sprazzi, dando segnali importanti. Pericoloso palla al piede e sempre pronto a puntare l'area partendo da sinistra. Dalle sue incursioni arrivano le azioni più pericolose nel primo tempo, nella ripresa cala fisicamente.

Pereiro 5,5: nella prima mezz'ora fatica a trovare la posizione e resta fuori dal gioco, poi cresce e dal suo sinistro arrivano buone notizie. Certo, il passo e la "cattiveria" non sono quelli di Nainggolan, ma una bocciatura totale alla prima uscita sarebbe ingiusta. Nella ripresa lascia il posto a Paloschi

Simeone 5: dalle sue parti arrivano pochi rifornimenti, è vero. Ma si vede poco anche sulle palle sporche e nel pressing alto. La generosità non basta

Joao Pedro 5: corre, lotta e arretra a caccia di palloni. Le giocate buone però sono poche e non riesce a fare la differenza.



IL TABELLINO

CAGLIARI-NAPOLI 0-1

Cagliari (4-3-2-1): Cragno 6; Pisacane 6, Walukievicz 6 (26' st Mattiello 5,5), Klavan 6, Pellegrini 6; Nandez 6, Cigarini 6 (37' st Birsa sv), Ionita 6; Pereiro 5,5 (22' st Paloschi 5,5), Joao Pedro 5; Simeone 5.

A disp.: Olsen, Rafael, Ceppitelli, Lykogiannis, Oliva, Ragatzu. All.: Maran 5,5

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 5,5, Manolas 6, Maksimovic 6, Hysaj 6 (35' st Mario Rui sv); Fabian 6, Demme 6,5 (16' st Insigne 6), Zielinski 6,5; Callejon 6,5 (21' st Politano 6), Mertens 7, Elmas 6.

A disp.: Meret, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Lobotka, Llorente. All.: Gattuso 6

Arbitro: Doveri

Marcatori: 21' st Mertens (N)

Ammoniti: Joao Pedro, Walukievicz, Nandez (C); Zielinski (N)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

- Il Napoli ha vinto tutte le ultime cinque sfide in Sardegna contro il Cagliari in Serie A, mantenendo sempre la porta inviolata nel parziale.

- Il Cagliari non ha trovato il successo per 10 gare di fila per la prima volta dall’aprile 2015 nel massimo campionato.

- Il Napoli ha vinto tre delle ultime quattro gare di campionato (1P), tante vittorie quante nelle precedenti 16 sfide in Serie A per i partenopei.

- Il Cagliari ha subito gol in tutte le ultime 13 partite di campionato, la peggior striscia senza clean sheet dal marzo 2017, quando i sardi collezionarono il record personale di gare consecutive con la porta violata in Serie A (24).

- Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in trasferta per la seconda volta in questo campionato – in particolare è il primo clean sheet in assoluto da quando Gattuso guida i partenopei in Serie A.

- Dries Mertens ha preso parte a 12 reti in otto presenze da titolare in Serie A contro il Cagliari (10 reti, due assist); in generale, solo contro il Bologna (11) il belga ha segnato di più in campionato.

- Per la prima volta in questo campionato Mertens ha partecipato ad almeno un gol per tre presenze di fila (due reti, un assist).

- Elseid Hysaj è uno dei due difensori (assieme a Florenzi) ad aver fornito almeno un assist in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A – dal 2014/15.

- Lorenzo Insigne ha raggiunto Ottavio Bugatti (256 gare) al 5º posto della classifica dei giocatori più presenti con la maglia del Napoli in Serie A.