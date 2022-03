Rrahmani: "Presto per parlare di scudetto. E occhio a Juve e Atalanta"

VERSO NAPOLI-MILAN

Il difensore del Napoli: "Con il Milan proveremo a non subire reti, è un obiettivo fondamentale"

"Col Milan proveremo a non subire reti. Tenere la porta inviolata è un obiettivo fondamentale per noi difensori e per il portiere. Ringrazio i tifosi che ci supportano, coloro che ci hanno sostenuto nei momenti di difficoltà. Loro sono veri tifosi". Amir Rrahmani, difensore del Napoli, anticipa così, ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, i temi del big match di domenica sera al Maradona. "La parola scudetto non la pronunciano tanto - dice ancora - perché siamo consapevoli che è ancora presto per parlarne. Insigne? È un giocatore importante per noi. Ha segnato rigori, ha fatto assist e ora speriamo che continui a segnare su azione". Getty Images

Poi il capitano della nazionale kosovara incalza: "Con la Lazio è stata una vittoria importante per continuare a stare in alto in classifica. Ora le partite sono tutte importanti. Ci potrebbero essere almeno 4-5 squadre per lo scudetto. Anche Atalanta e Juve possono rientrare. Può succedere di tutto. Noi vogliamo essere ricordati come eroi come disse Spalletti - spiega Rrahmani -. Ci proveremo fino all'ultimo. Vincere all'ultimo momento è sempre bello a prescindere. Noi vogliamo vincere tutte le partite. Anche se avessimo perso a Roma ci avremmo provato".

Poi aggiunge: "Sappiamo che domenica ci sarà un grande pubblico. Noi ci stiamo allenando con grande concentrazione. Non è l'ultima partita, sono tutte importanti. Siamo una squadra in cui tutti possono risultare decisivi con un gol. Anche quando avevo poco spazio credevo nelle mie capacità. Spero di continuare così e magari fare meglio. Ho bisogno di continuità. Giocare con Koulibaly è più facile. E' un grandissimo".