Pozzuoli, ladri nella villa di Meret: il portiere del Napoli interviene e li fa fuggire

Alex Meret è abituato ad affrontare gli avversari faccia a faccia quando gli si presentano di fronte in area, ma ha dimostrato prontezza anche di fronte a due ladri che stavano cercando di entrare nella sua villa di Lucrino, nel comune di Pozzuoli. Il 21 gennaio il portiere del Napoli dopo essere rincasato tardi con la famiglia ha sorpreso due uomini intenti a forzare la finestra del suo salone ed è intervenuto per far scattare l'allarme e metterli in fuga.