Napoli-Milan, il gestaccio di Politano verso i tifosi rossoneri

POLITANO E IL PRECEDENTE CON I TIFOSI DEL MILAN

Politano (tra l'altro ex giocatore dell'Inter) è stato beccato dai tifosi rossoneri per tutta la partita anche per via del precedente dell'andata. A settembre il Napoli si era imposto 2-1 a San Siro con primo gol segnato (su rigore) proprio dall'esterno azzurro che aveva esultato sotto la Curva Sud con una linguaccia e, in seguito ai fischi, mettendosi le mani alle orecchie.