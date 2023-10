Politano come Kvara e Osimhen: gesto di stizza dopo la sostituzione

NAPOLI

Contro la Fiorentina l'attaccante non ha gradito la decisione di Garcia di cambiarlo con Cajuste

Politano dopo Kvaratskhelia a Marassi contro il Genova e Osimhen a Bologna. Ancora nervi tesi in casa Napoli e un gesto di stizza di un giocatore al momento della sostituzione effettuata da Rudi Garcia. Al 12' della ripresa della gara contro la Fiorentina, quando sul tabellone luminoso è uscito il suo numero, l'attaccante non ha fatto nulla per nascondere tutto il suo disappunto per la decisione del tecnico di farlo uscire per fare spazio a Cajuste: non ha salutato il compagno di squadra e ha alzato il braccio in segno di protesta.

Il gesto di Politano non è piaciuto a capitan Di Lorenzo: "Dobbiamo evitare certi tipi di atteggiamento, poi in questo momento sicuramente fanno più clamore perché non arrivano i risultati. Bisogna avere rispetto per l'allenatore e per chi entra, ma sono cose che sistemeremo nello spogliatoio tra noi", ha detto a Sky.