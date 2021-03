Osimhen, il neurologo tranquillizza tutti: "Sta bene, venerdì ultimi test"

NAPOLI

"Non so se ci sarà col Bologna, non spetta a noi deciderlo, ma la situazione clinica è buona"

Sospiro di sollievo in casa Napoli sulle condizioni di Osimhen dopo lo svenimento in campo nel finale del match contro l'Atalanta. "La situazione clinica è buona - ha spiegato a Radio Kiss Kiss Napoli Alfredo Bucciero, responsabile della neurochirurgia di Pineta Grande -. Tra due giorni ci saranno gli ultimi esami, la tac e l'elettroencefalogramma". "Il calciatore sta bene e si allena senza problemi - ha aggiunto -. Non so se ci sarà col Bologna, non spetta a noi deciderlo". "Ma dal punto di vista neurochirurgico non c'è nulla, non ci sono patemi d'animo - ha proseguito il neurochirurgo -. Lui già voleva rientrare, è una forza della natura". Getty Images

"Il ragazzo è tornato ad allenarsi ma per mandarlo in campo bisogna avere la certezza che stia perfettamente - ha aggiunto -. Faremo una nuova risonanza e si deciderà, ovviamente sempre sotto la supervisione del Dottor Canonico. Io in questo momento però non vedo niente di tragico o trascendentale". "Dobbiamo valutare se il trauma ha generato qualche anomalia bioelettrica che poi scomparirà nel tempo - ha spiegato il neurologo -. Ma non ci sono lesioni nè fratture e credo che il prossimo esame confermerà questa situazione. Poi valuteremo l'elettroencefalogramma perché con un trauma di queste dimensioni si possono avere anomalie bioelettriche".