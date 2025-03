Neres sogna lo scudetto con il Napoli: "Occhio all'Inter, ma Conte tira fuori il meglio di noi"

Se è vero che Neres è il traino di questa squadra, il leader indiscusso è rimane probabilmente Conte. Non tanto per i suoi allenamenti intensi che il giocatore brasiliano non ha mai incontrato prima in vita sua, ma soprattutto per il carisma e per la capacità di stimolare i suoi giocatori fra cui il brasiliano che spera di tornare in campo contro il Milan. "Conte è molto simpatico! Sono serio: pretende tanto da ogni giocatore. Per me è perfetto perché quando un allenatore non è esigente tendo a rilassarmi. Tira fuori il massimo, ti stimola, ti motiva come nessuno. E ti rimprovera anche, mi è successo dopo due settimane che ero qui. Avevamo fatto un’amichevole e diciamo che non mi ero impegnato, mi chiamò da parte in maniera chiara e diretta. In quel momento capii bene però chi avessi di fronte e come dovevo comportarmi. Mi è servito".