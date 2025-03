Napoli, Oriali e la lotta scudetto: "Ci siamo anche noi e non ce lo aspettavamo. Siamo pronti a tutto"

La sosta in campionato è arrivata in un momento delicato per il Napoli che potrebbe recuperare Neres al ritorno del campionato quando al Maradona arriverà il Milan. Con ventisette punti in palio e tre da recuperare all'Inter, la volta scudetto è lanciata: "Siamo pronti a tutto - ha commentato Oriali a Radio CRC -, ma l'obiettivo stagionale era di tornare in Europa, possibilmente con la Champions. Non possiamo lamentarci di quanto fatto finora, siamo contenti di quanto fatto e la speranza è che i giocatori rientrino dalle nazionali in buona forma e senza infortuni".