Napoli, vietato sbagliare ancora: l'Empoli fa tremare Garcia

IN CAMPO ALLE 12.30

Un passo falso contro i toscani potrebbe costare caro al tecnico francese, con De Laurentiis intenzionato a non fare sconti a nessuno

Stare insieme, concentrarsi e fare gruppo, dimenticare quello che è stato, di entusiasmante, l'anno scorso, stringersi attorno al tecnico al centro di troppe critiche. E' così che il Napoli si prepara alla sfida di oggi a mezzogiorno al "Maradona" contro l'Empoli, in una partita di campionato che è un vero e proprio esame dopo il pari interno con l'Union Berlino in Champions League. Gli azzurri si sono allenati alla vigilia a Castel Volturno, disturbati da nel forte vento, tenuti d'occhio da De Laurentiis, che ha deciso di mettere sotto controllo il gruppo azzurro dopo il deludente avvio di stagione.

La squadra di Garcia non vince in casa dal 27 settembre e nelle ultime due partite ha pareggiato con il Milan riuscendo a rimontare sul 2-2 con le invenzioni di Politano e Raspadori e impattando con l'Union Berlino che ha fatto l'1-1 con un contropiede che ha colpito una difesa azzurra "addormentata". Rudi Garcia sa tutto, ammette gli errori della squadra e vuole davvero vedere un nuovo Napoli da oggi, nella sfida contro i penultimi in classifica: un risultato positivo potrebbe solo arginare il difficile momento prima della pausa delle nazionali e delle successive gare di spicco in ordine contro Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus. Sui social i tifosi si dicono pronti a fischiare se il Napoli non riuscisse a vincere e a chiedere a De Laurentiis una svolta, anche tecnica. Si tratta, per la squadra, di giocare come se fosse in trasferta.

Nelle ultime gare esterne, infatti, il Napoli ha vinto a Salerno, Berlino, Verona, Lecce e Braga, pareggiando solo a Bologna. L'attacco, da Raspadori a Kvaratskhelia, da Politano e Zielinski, sa di avere il dovere di segnare, di dover superare la difesa toscana col fraseggio, facendo ancora a meno di Osimhen. I quattro hanno segnato finora 16 gol tra campionato ed Europa e domani vogliono arricchire il loro rendimento contro la difesa dell'Empoli che ha subito 21 gol in 11 partite. Il Maradona sarà pieno, con tutti i biglietti praticamente venduti, perché nei momenti difficili la città di Napoli e i tifosi vogliono spingere la squadra azzurra. Ma al tempo stesso si aspettano una risposta positiva.