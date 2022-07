Napoli, tensione in allenamento con Anguissa: Spalletti caccia Osimhen

© video alfredo pedullà

Clima rovente in campo a Castel di Sangro per l'allenamento pomeridiano del Napoli. Nel corso della partitella tra gialli e blu, Osimhen si è lamentato con Anguissa per un fallo sul suo compagno di squadra Ostigard. Dopo qualche parola fuori posto del nigeriano al centrocampista camerunese, Spalletti ha interrotto l'allenamento e ha cacciato il centravanti dal campo. "Stai parlando troppo, vai a farti la doccia" le parole del mister toscano.