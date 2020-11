Napoli, tamponi negativi ma lieve malessere per Bakayoko e Llorente

sorvegliati speciali

Il report odierno del Napoli ha reso noto che Tiemouè Bakayoko e Fernando Llorente non si sono allenati con il resto del gruppo per un leggero malessere: ovviamente a Castel Volturno sono scattate le procedure di isolamento per i due nel caso fosse Covid-19 ma i tamponi effettuati ieri su tutto il gruppo avevano dato esito negativo quindi i medici azzurri sperano sia solamente un'influenza stagionale.

Gattuso spera sia così anche perché conta sul francese per la partita contro il Milan, dove entrambi saranno ex. In attesa del rientro di tutti i nazionali, oggi si sono rivisti Koulibaly (seduta intera col gruppo) ed Elmas (lavoro personalizzato), il tecnico pensa già all'alternativa in caso di forfait di Bakayoko: pronto Demme.