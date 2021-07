Napoli, spavento per Lozano: tremenda botta al volto, operato

IN NAZIONALE

L'attaccante messicano è stato vittima di uno scontro col portiere di Trinidad e Tobago durante il match di Gold Cup, le sue condizioni sono stabili e non destano preoccupazione

Grande spavento nella notte italiana per Hirving Lozano. Il messicano, impegnato con la sua nazionale in Concacaf Gold Cup, è rimasto vittima di un tremendo scontro di gioco al 10' del primo tempo della sfida contro Trinidad e Tobago, venendo colpito in pieno volto dal portiere avversario in uscita dopo una spinta del difensore caraibico Alvin Jones. L'attaccante del Napoli è rimasto a terra, apparentemente privo di sensi, dopo aver riportato un profondo taglio al sopracciglio sinistro ed è poi stato portato via dal campo in barella con indosso un collare. Giunto in ospedale, è stato operato per suturare la ferita. Ora sta meglio, le sue condizioni sono stabili e non destano preoccupazione. Getty Images

IL COMUNICATO DEL NAPOLI

"Hirving Lozano è uscito per infortunio questa notte durante il match di Gold Cup Messico-Trinidad Tobago. Dopo una decina di minuti l'attaccante del Napoli si è scontrato violentemente con il portiere avversario in uscita. Il Chucky è stato colpito al volto ed ha subìto una ferita sopra l'occhio sinistro. Lozano è stato immediatamente trasportato all'Ospedale dove ha trascorso la notte in osservazione. Le condizioni del Chucky non destano preoccupazione e nelle prossime ore sarà sottoposto anche a risonanza magnetica. Il medico sociale del Napoli, Dottor Canonico, è in contatto costante con lo staff medico messicano per ricevere aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante azzurro".

IL VICE CT THEILER: "ATTIMI DI PAURA, ORA SIAMO TRANQUILLI"

Qualche ora dopo l'incidente ha parlato il vice ct del Messico, Jorge Theiler, che era in panchina al posto dello squalificato Martino: "Abbiamo visto Lozano steso per terra, immobile, e abbiamo vissuto attimi di disperazione. Siamo rimasti scioccati per il colpo, pensavamo che fosse molto più grave di quello che si è rivelato e ci siamo preoccupati. Ora siamo tutti più tranquilli, sappiamo che sta bene. Ora pensiamo alla salute del Chucky, affinché si riprenda al meglio. È questa la cosa fondamentale. Non pensiamo al Lozano calciatore, ma all’uomo".