Napoli, Spalletti si presenta alle 15: streaming su Sportmediaset.it

Tutto pronto in casa Napoli per la presentazione ufficiale di Luciano Spalletti. Appuntamento alle ore 15 a Castel Volturno e in streaming su Sportmediaset.it. Il neo tecnico azzurro sarà affiancato dal presidente De Laurentiis, che lo ha voluto per il dopo Gattuso e che di lui qualche giorno fa ha detto: "Spalletti ha sempre avuto la mia considerazione e stima, lui era già sotto contratto con lo Zenit e mi venne a trovare ma poi virammo su altri. Ho sempre avuto una grande considerazione in lui, lo trovo giusto per il Napoli perché secondo me sa allenare le squadre molto bene".