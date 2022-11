Napoli, Spalletti rinnoverà: AdL ha già deciso

Aurelio De Laurentiis blinda Luciano Spalletti. Il tecnico che dopo la rivoluzione estiva ha portato il Napoli al primo posto in Serie A e in Champions League resterà in Campania ancora a lungo perché è questa, come riporta Il Mattino, la volontà del presidente azzurro, che può e vuole esercitare la clausola di rinnovo unilaterale da far scattare entro maggio del prossimo anno presente nel contratto del tecnico, in scadenza nel 2023. Una decisione che sarebbe già maturata da tempo e che deve essere solo applicata in termini burocratici, ma prima ci sarà un faccia un faccia con Spalletti.