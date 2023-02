Napoli, Spalletti: "Vittoria tosta che può diventare fondamentale"

QUI NAPOLI

Le parole del tecnico azzurro dopo il successo 2-0 in casa dell'Empoli in Serie A

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Napoli di Spalletti non si ferma e in casa dell'Empoli ha raccolto l'ottava vittoria di fila in Serie A, la quinta in trasferta consecutiva senza subire gol. "La squadra ha fatto una grande partita nel secondo tempo dopo l'espulsione - ha commentato Luciano Spalletti a fine partita -, di quelle toste per portare a casa un risultato che può diventare fondamentale". Tra i migliori in campo Lobotka: "Viene esaltata la sua qualità nel palleggio, ma non si fa mai saltare e va addosso a tutti. Ha un fisico che riesce a tener botta contro tutti".

La crescita dello slovacco è evidente: "Non riuscii a prenderlo all'Inter, ma lui è un gran giocatore che seguo da molto. Era sulla bocca di tutti già da tempo".

Il Napoli continua a giocare con grande intensità a prescindere dall'avversario: "Avere giocatori come Elmas che entrano con intensità, corsa, disponibilità e voglia è più facile. Come è entrato oggi ci ha permesso di non soffrire l'inferiorità numerica. Il rischio di Empoli era di essere sotto il loro livello di lotta, una squadra che dà tutto fino all'ultimo. Abbiamo dato la stessa qualità di sempre, ma unendoci grande intensità e sacrificio, costringendo l'Empoli ad arrendersi. Contro il Napoli tutti danno la vita, sono iper stimolati per fermarci, ma il fatto che non ci riescano è perché la squadra ha capito benissimo cosa deve fare".

Osimhen è andato in gol per l'ottava giornata di fila, un giocatore maturato con l'aiuto di Spalletti: "Negli spogliatoi all'intervallo è rientrando dicendo di ricordarsi della rimonta subita l'anno scorso. Messaggi da leader e da grandissimo giocatore nella ricerca del risultato di squadra. In campo dà sempre tutto con grande disponibilità".