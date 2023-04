Napoli, Spalletti: "Noi sotto il nostro livello, grandissima prestazione del Milan"

Milan, lezione al Napoli e colpo Champions



























Luciano Spalletti analizza la debacle contro la squadra di Pioli. "Il Milan ha fatto una grandissima prestazione, partendo forte e sfruttando tutte le situazioni che gli abbiamo concesso - ha spiegato il tecnico del Napoli -. Noi abbiamo giocato sotto il nostro livello e la grande disponibilità dei ragazzi ci ha fatto allungare ancora di più". Ora la doppia sfida in Champions League: "Cambia che ora ci sarà qualcuno in più che dice che non siamo avvantaggiati nel sorteggio. Il Milan ha passato un momento particolare, ma il faro della Champions rimette a posto tutto, in quelle partite difficile trovare qualcuno che non dà tutto quello che ha".