Napoli, Spalletti: "Grande risultato, ma c'è da pensare già alle prossime partite"

Il tecnico dei partenopei dopo il travolgente successo sull'Ajax: "Questa partita non cambia la vita, pensiamo alla Cremonese"

© ipp Luciano Spalletti prova a tenere i piedi per terra e concentrarsi già sui prossimi impegni del suo Napoli, dopo il roboante 6-1 rifilato all'Ajax in Champions League: "Non è che una partita ti cambia la vita - ha detto il tecnico dei partenopei a fine gara -. È stata sicuramente una bella prestazione e in campionato in questo momento siamo davanti, ma le altre sono vicine e basta un passo falso perché ti montino addosso. Il momento è bello, ma dobbiamo subito pensare alla partita successiva".

L'allenatore toscano ha dunque già la testa sulla sfida di domenica: "Troveremo una Cremonese tirata a lucido, perché sanno contro chi giocano. Sarà dura anche perché abbiamo faticato stasera".

La soddisfazione è comunque tanta: "Questo è un grande risultato, abbiamo fatto un grande calcio, provando a fare gol in qualsiasi momento. Siamo stati molto sicuri di noi stessi, contro una squadra tostissima e che sa giocare a calcio. Era un avversario di valore, un club da cui c'è da imparare molto. Le rotazioni in attacco? Ci sarà spazio per tutti, ci sono tante partite ravvicinate e ci sarà bisogno di ruotare".

In conferenza ha poi sottolineato alcuni aspetti della sfida che lo hanno reso particolarmente contento: "Io ne presi 7 a Manchester - ha detto ricordando la pesante sconfitta incassata con la Roma nel 2007 - Più del risultato è stata bella per la prestazione, che dà consapevolezza delle nostre qualità, merito dei ragazzi che hanno giocato un calcio importante sotto gli occhi di tutti. Cosa c'è dietro? C'è l'etica corretta, l'allenamento. Hanno fatto giocate molto belle e anche Maradona sarà stato orgoglioso stasera. Quello che dà spessore è anche la valutazione degli avversari, contro chi l'abbiamo fatta questa prestazione. Loro sono un grande club, lo stadio è bellissimo, con tantissimi ristoranti, tante persone che lavorano. In Italia cosa aspettano a fare questi stadi qui? È un vantaggio anche per le squadre, in un anno ti porta 6 punti, abbiamo vinto ma c'è da imparare molto da questi contesti. Qualificazione? Con questa vittoria abbiamo ottime possibilità, ma dobbiamo fare altri risultati".

DE LAURENTIIS: "SQUADRA STELLARE E PRESTAZIONE COSMICA"

Anche il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto festa dopo il triplice fischio: "Squadra stellare per una prestazione cosmica. Sono orgoglioso di voi! Forza Napoli Sempre", il suo pensiero affidato a Twitter.