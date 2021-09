Napoli, Spalletti: "Gara segnata dall'espulsione, troppo confusi nel finale"

Dopo la sconfitta con lo Spartak, Luciano Spalletti analizza la gara con lucidità e mastica amaro. "L'espulsione ha segnato il match perché abbiamo sofferto in inferiorità sugli esterni - ha spiegato -. Ma potevamo anche segnare il 2-0 e chiudere la partita prima". "Nel finale abbiamo giocato in maniera confusionaria e dovevamo stare più calmi - ha aggiunto -. Potevamo recuperare il risultato quando eravamo in 10 contro 10, ma hanno fermato le nostre ripartenze con dei falli tattici spesso al limite del rosso".

Getty Images