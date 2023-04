Napoli, Spalletti verso il Verona: "Osimhen sta bene, farò un po' di cambi"

VERSO NAPOLI-VERONA

Il tecnico azzurro: "Questa squadra ha dimostrato maturità anche in 10. La sfida col Verona vale doppio"

Il Napoli di Spalletti sta preparando la sfida contro il Verona in campionato, ulteriore tappa verso la conquista dello scudetto. Una parte della concentrazione però è sul ritorno di Champions League dopo la sconfitta all'andata contro il Milan e le domande a riguardo, tra campo e tribuna, non mancano.

LE PAROLE IN CONFERENZA

Le condizioni di Osimhen

Osimhen sta bene, abbiamo fatto una riunione anche con lo staff medico stamattina e abbiamo deciso di convocarlo domani. Sarà disponibile e in panchina. L’obiettivo è arrivare il meglio possibile a martedì.

Possibile turnover

Chiunque giochi domani deve essere consapevole che giocherà una delle partite più importanti. Kim sicuramente giocherà visto che è squalificato in Champions, ma qualcuno devo recuperarlo fisicamente e mentalmente. Qualcuno però di quelli in campo a Milano però resterà nell'undici.

Il Napoli in 10 a San Siro

Tutti hanno pagato il nervosismo di squadra, era l'esordio nei quarti di finale. Io invece parlerei della maturità durante la partita, c'è stata una crescita importante. Vedo miglioramenti anche nella personalità.

Le parole sui tifosi

Il mio era un invito a restare uniti, compatti e guidati dall'amore per il Napoli. Non entro nel merito dei contrasti che ci sono, ma è incomprensibile in questo momento privare questi ragazzi del supporto che ha bisogno dopo tutte le grandi partite che hanno fatto. Il pubblico al nostro fianco è un aiuto fondamentale. Non so di chi è la colpa, ma ora bisogna lasciarsi andare all'amore per il Napoli.

Come non pensare alla Champions

La partita contro il Verona è doppiamente importante perché se la vinciamo poi ce ne mancano solo tre per il titolo. Ecco perché dobbiamo pensare solo a questo. Non serve fare troppi ragionamenti perché siamo di fronte a uno dei punti più alti della storia di questo club.

Le insidie contro il Verona

Sono una formazione ben allenata che ti viene addosso fisicamente e ti mette a dura prova battagliando per 95 minuti. Il Verona sarà motivatissimo per la classifica che ha, pur avendo qualità superiori a quanto dicono i punti. Anche la Juventus è stata messa in difficoltà di recente, ma le nostre motivazioni sono altrettanto alte.

Le condizioni di Lobotka e Di Lorenzo

Stanno bene entrambi. Tra i due chi magari deve rifiatare un po' di più è Lobotka, ma anche il capitano meriterebbe un po' di riposo.

Preparazione di due partite così importanti

La squadra è matura e sa mettere in fila gli impegni. Abbiamo davanti partite bellissime e il quarto di Champions che è il più in bilico di tutti. Dobbiamo pensare a ripetere una prova del livello visto a San Siro, poi tutto può succedere.

La condizione fisica

In 10, nella bolgia e sotto nel punteggio si sono viste molte qualità della squadra e in generale la prestazione contro il Milan lascia ben sperare. Ci mancheranno due giocatori di qualità al ritorno, ma so che la squadra farà una grande prestazione. Ci giochiamo le nostre possibilità.

La situazione Raspadori

Viene da un lungo infortunio e l'abbiamo ributtato nella mischia per necessità perché avrebbe bisogno ancora di qualche giorno, ma lo ringrazio per la disponibilità. Ha dato tutto, magari non ha 90 minuti nelle gambe ma se ci fosse bisogno di una ventina di minuti di Osimhem, li valuteremo.

I dettagli in Champions League

La soluzione a tutto ciò che capita c'è sempre, poi lo ribadisco, ho una squadra forte non solo negli 11 ma anche in chi ha giocato meno. Contro il Verona utilizzando qualcuno che ha giocato meno potremo confermare questo pensiero.

La stanchezza generale della squadra

Qualcuno può essere più stanco di altri, ma ogni volta che ho pescato dal mazzo sono capitato bene con prestazioni e vittorie. In questa gara qui dovremo fare più attenzione perché ci sono poche ore di riposo. Kvaratskhelia può darsi inizi dalla panchina.

Il centravanti contro il Verona

Gioca Raspadori al centro.