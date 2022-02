Napoli, Spalletti: "Buon punto, ma non abbiamo tirato fuori tutto quello che era possibile"

QUI NAPOLI

Il tecnico dopo il pari con l'Inter: "Da gare così si cresce, loro sono veramente una squadra quadrata"

C'è un mix di soddisfazione e anche un pizzico di rammarico nell'analisi post-partita di Luciano Spalletti dopo il pareggio con l'Inter. "Io sono contentissimo di questo punto e della partita perché complessivamente abbiamo giocato una buonissima gara - ha spiegato il tecnico del Napoli . Pure nel secondo tempo pur non gestendo tanto ci sono capitati palloni importanti per rimettere a posto il risultato. Da gare così si cresce perché si vanno a prendere cose solo giocando. Facciamo esperienza di questi 95 minuti e siamo contenti del punto fatto perché loro sono veramente una squadra quadrata. Probabilmente i giocatori negli spogliatoi sono un po' leggermente rammaricati, perché siamo contenti, ma non abbiamo tirato fuori tutto quello che era possibile, quindi per il momento c'è una sorta di incertezza di quello che dovrà essere l'atteggiamento da mantenere". Dzeko risponde a Insigne: 1-1 al Maradona

























































































"Bisogna continuare a mantenere questa leggerezza di squadra talentuosa - ha spiegato a Dazn -. In alcuni momenti siamo riusciti a mantenerla, in altri l’abbiamo abbassata e viene fuori la forza degli altri perché sono più forti di noi. Dobbiamo essere bravi a mantenerla, ma dopo aver subito il pareggio non ce l’abbiamo fatta e diventa tutto più difficile".

L'analisi del match. "La squadra l’ha fatto per lunghi tratti bene, interpretando bene la gara, ci sono state situazioni che avremmo potuto sfruttare meglio ma la differenza la fa la gestione della palla. Abbiamo preso gol perché loro hanno sfruttato forza e caparbietà e se non riesci a gestire bene palla diventa tutto difficile. “Bisogna sempre accettare con serenità ciò che dice il campo. Si traggono insegnamenti e spunti per migliorare in futuro da queste partite. In generale abbiamo fatto una buonissima partita, ci sono capitate palle importanti. Non le abbiamo sfruttate e non siamo riusciti a mantenere il talento del palleggio e loro sono venuti fuori con fisicità e prorompenza fisica e di corsa".

Sulla prestazione di Osimhen. "Ha potenzialità infinite. Qualche volta si scollega un po' dalla squadra perché fa l’uno contro undici non vedendo che la squadra non lo ha seguito ma sta imparando tutto. È un attaccante micidiale, ha tutte le caratteristiche. Ogni tanto deve saper anche scegliere ma piano piano lo farà con l’esperienza. È solo giovane, perché le qualità le ha tutte".