Napoli, Spalletti: "Alla prima gara persa dopo 20 è incredibile come si siano avventati sulla preda"

Il tecnico dopo l'Atalanta: "Reazione da grande squadra, faremo di tutto per arrivare all'obiettivo"

Il Napoli riparte con Kvara e Rrahmani



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Luciano Spalletti si toglie qualche sassolino dalle scarpe dopo il successo contro l'Atalanta: "Ci siamo divertiti in settimana perché, dopo 20 partite che non perdevamo, alla prima partita che abbiamo perso come si sono avventati sulla preda è una roba incredibile". Lo scudetto è sempre più vicino: "Tutti sanno che faremo di tutto per arrivare a quello ma bisogna giocare ancora tante partite, avere questa forza caratteriale che siamo una squadra tosta come stasera".

Spalletti analizza a Dazn il match contro la Dea. "Tutto parte dalla pressione di Anguissa, recupera, Osimhen si fa trovare pronto e poi la passa a Kvaratskhelia che se gli dai le spalle sei morto. Sono partite di grandissimo livello, grandissime sfide del nostro campionato e rafforza la qualità della partita. L'Atalanta ha fatto una grande partita, è stata dentro la gara creandoci difficoltà da un punto di vista dei duelli che si verificano. Il fatto di fare gol e di riuscire a vincere per la squadra è importantissimo, venivamo da una sconfitta e tutti si erano messi a dire le stesse cose. Reazione da grande squadra, si meritano questa vittoria".

Parole al miele per Kim, uscito per infortunio. "Nella partita fa venti cose incredibili, è il centrale più forte del mondo. Quello che gli dici codifica, poi parte e va in guerra. Quando parte a volte con la palla che decide di fare le percussioni, lui attraversa il campo in cinque secondi e ti porta la palla in area avversaria. Appena avrà preso possesso di confidenza sul nuovo modo di giocare a calcio non si sa dove possa arrivare. Sta benissimo, quando è uscito gli ho detto di non inventarsi niente che domani si deve allenare".

Sulla stagione del Napoli. "Quando accetti il Napoli entri a conoscenza della storia, del sentimento che avvolge la squadra e che può diventare anche pressione. E' chiaro che devi osare un po', qualche immaginazione la devi avere perché qui non si accontentano di arrivare terzi".

