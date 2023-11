Napoli, silenzio stampa dopo il ko con l'Empoli: AdL negli spogliatoi

© Getty Images

Si respira aria di bufera in casa Napoli dopo il pesante ko interno contro l'Empoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis, in tribuna al fianco dei fratelli Cannavaro, ha lasciato il suo posto subito dopo il gol di Kovalenko e si è recato negli spogliatoi ad attendere il rientro della squadra mentre il "Maradona" sommergeva di fischi Rudi Garcia e i suoi uomini. La società ha anche imposto il silenzio stampa: il tecnico non potrà dunque spiegare le sue ragioni dopo la sconfitta, ma quel che è certo è che la sua posizione è tornata ad altissimo rischio.