Il Napoli pensa già al dopo Garcia: in agenda incontro con Tudor

© Getty Images

Ci risiamo. Come dopo l'ultima sosta per le Nazionali Aurelio De Laurentiis si ritrova a valutare l'allenatore che dovrà sostituire Garcia sulla panchina del Napoli. Già, perché la sconfitta in casa contro l'Empoli ha di fatto messo la parola fine al rapporto tra il francese e gli azzurri. ADL spera nelle dimissioni che, probabilmente, non arriveranno. Ecco perché è facile immaginare un imminente esonero, approfittando del fatto che la pausa può consentire al nuovo tecnico di iniziare a instillare pillole del suo calcio. Il tentativo di dare una scossa, a questo punto, è inevitabile per una società che non può permettersi di non raggiungere un posto in Champions League. Non a caso lunedì è previsto un incontro con Igor Tudor.