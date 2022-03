Napoli, si ferma anche Anguissa: niente nazionale

INFERMERIA AZZURRA

Dopo l'infortunio di Di Lorenzo, è arrivato anche il ko del centrocampista del Camerun. E con l'Atalanta Osimhen e Rrahmani saranno squalificati

Lo scudetto è lì a soli tre punti, ma a pochi giorni dal trittico Atalanta-Fiorentina-Roma che può decidere la stagione arriva un'altra brutta notizia in casa Napoli: dopo l'infortunio di Giovanni Di Lorenzo (niente Nazionale, al suo posto e Sciglio) è arrivato anche il ko di Franck Zambo Anguissa, che come informa il Camerun in un comunicato ufficiale non prenderà parte alle due partite della sua nazionale contro l'Algeria per le qualificazioni a Qatar 2022.

"Dopo l'infortunio rimediato con il suo club questo fine settimana, Franck Zambo Anguissa salterà il doppio confronto contro l'Algeria in programma il 25 e 29 marzo 2022 valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel 2022. Sarà sostituito da Arnaud Djoum". Nelle prossime ore dovrebbero esserci maggiori novità sull'entità dell'infortunio e sui tempi di recupero del centrocampista e Spalletti incrocia le dita perché per la trasferta di Bergamo dopo la sosta dovrà già rinunciare a Victor Osimhen e Amir Rrahmani, entrambi diffidati e ammoniti contro l'Udinese.

In attacco il tecnico a Bergamo si affiderà certamente a Mertens, anche perché Petagna è ancora ai box a causa del problema muscolare rimediato nel finale di gara contro il Verona, mentre in difesa in pole position c'è Juan Jesus, che già in passato ha dimostrato di poter essere all'altezza dell'importanza del ruolo.

