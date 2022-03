Italia, Di Lorenzo salta i playoff Mondiali: distorsione di secondo grado del ginocchio destro

Il ct della Nazionale Roberto Mancini perde Giovanni Di Lorenzo per i playoff Mondiali. In mattinata il difensore del Napoli, uscito nel finale del match contro l'Udinese, è stato sottoposto ad accertamenti a Coverciano che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado del ginocchio destro. Il giocatore, che ha già lasciato il ritiro azzurro, sarà sottoposto a ulteriori accertamenti nei prossimi giorni. Di Lorenzo era stato inserito nella lista dei 33 azzurri per l'impegno con la Macedonia del Nord del 24 marzo a Palermo ed eventualmente Portogallo o Turchia nella finale del 29.

Getty Images