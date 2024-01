Napoli, Mazzarri: "Ritrovato spirito e prestazione. Mercato? Dirigenza al lavoro"

Walter Mazzarri ritrova il sorriso dopo un periodo complicato, grazie alla vittoria in extremis del suo Napoli sulla Salernitana: "Abbiamo ritrovato lo spirito, ma anche il gioco, la prestazione - le parole del tecnico a Dazn -. La Salernitana è messa bene in campo nell'ultimo periodo, hanno forza e velocità in contropiede, siamo andati in svantaggio alla prima opportunità per loro, ma i ragazzi sono stati calmi, hanno continuato a giocare e devo far loro i complimenti. Viste anche le tante occasioni create abbiamo meritato questa vittoria".