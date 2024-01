Napoli, Rrahmani: "Ritiro giusto? Speriamo sia servito. I miei compagni non erano felici"

"Il ritiro è stato giusto? Lo ha detto il mister. Ho visto i miei compagni che non erano felici, perché abbiamo una vita oltre al campo e le famiglie. Speriamo sia servito per trovare tranquillità e risultati e non ripeterlo più". Parole di Amir Rrahmani, che ha regalato la vittoria al Napoli sulla Salernitana con un gol nel recupero. "C'è di tutto in questa vittoria, tensione e situazioni non facili, ritrovarsi da essere campioni d'Italia a fare questi risultati non è semplice - ha detto il difensore azzurro a Dazn - Ormai quest'anno sarà così, anche oggi abbiamo sofferto molto subendo gol ma fortunatamente l'abbiamo ribaltata. Per fortuna è arrivata questa vittoria e questo gol nel finale, siamo contenti".