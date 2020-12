Napoli, Rrahmani e Hysaj sono di nuovo positivi

Brutta sorpresa per il Napoli alla vigilia della sfida di Europa League contro la Real Sociedad. I tamponi effettuati ai componenti del gruppo squadra, ifnatti, hanno evidenziato che Amir Rrahmani ed Elseid Hysaj si sono ripositivizzati. I due giocatori sono stati subito posto in isolamento domiciliare in attesa di un nuovo tampo. Tutti negativi al Covid-19, invece, gli altri giocatori.