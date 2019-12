Napoli, rivoluzione Gattuso: "saltano" Insigne, Mertens e Callejon

NUOVO CORSO

Rino Gattuso è appena arrivato a Napoli, ma a Castelvolturno tira già aria di rivoluzione. A partire da alcune scelte tecniche che potrebbero dare un taglio netto col passato. In particolare, stando alla Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico azzurro avrebbe in testa cambi radicali nella formazione. A cominciare dal fulcro del gioco e da alcune esclusioni eccellenti. In mediana toccherà ad Allan prendere in mano la squadra, con Fabian Ruiz a destra ed Elmas a sinistra. Davanti la novità invece dovrebbe essere l'avanzamento di Zielinski nel tridente. Mosse coraggiose, che di fatto "taglierebbero" Insigne, Mertens e Callejon.

Archiviata l'era Ancelotti, dunque, a Napoli inizia un nuovo corso. E Ringhio ha le idee chiare sul suo progetto. Al netto della stima nei confronti del suo predecessore, il nuovo tecnico azzurro vuole lanciare subito allo spogliatoio un messaggio di rottura col passato. Sia per quanto riguarda i metodi di lavoro, sia per le scelte tecniche. E proprio dalle scelte tecniche a Castel Volturno potrebbe cominciare la rivoluzione targata Gattuso. Decisioni difficili da prendere, ma necessarie per svoltare e cambiare rotta. O almeno per pungolare alcuni, fissare dei punti fermi e ripartire. Dunque sotto col lavoro duro in allenamento e una formazione più tosta, dinamica e con meno fronzoli.

Rosa alla mano, l'uomo attorno a cui Gattuso intende costruire la squadra è Allan. A lui verranno affidate le chiavi del centrocampo, con accanto due mezzali. Una più offensiva (Fabian Ruiz) e una più abile nel contenimento (Elmas). In attacco, al netto delle manovre di mercato di gennaio, toccherà a Milik agire centralmente, con Lozano spostato a destra e Zielinski avanzato per dare corsa, strappi ed equilibrio al reparto. Manovre che, per ora, non prevedono l'utilizzo di Insigne, Callejon e Mertens, chiamati a dimostrare in allenamento e in campo di meritare un ruolo ancora centrale nel progetto. A Castel Volturno tira una'ria nuova. E la voce del "sergente di ferro" Gattuso si sente forte e chiara.