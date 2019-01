Napoli, respinto il ricorso per Koulibaly: niente Lazio

18/01/2019

L'AVVOCATO DEL NAPOLI: "INGIUSTIZIA, SIAMO TUTTI KOULIBALY"

"C'è assoluta delusione e un senso di profonda ingiustizia". Mattia Grassani, legale del Napoli, commenta così l'esito del ricorso contro la squalifica del difensore senegalese. "Credevamo fermamente, dopo un'ora di dibattimento, di aver convinto la Corte d'appello a utilizzare lo stesso metro utilizzato per Muntari, il precedente che avevamo richiamato, e ad avere la forza di dare un calcio al razzismo. Non è avvenuto e oggi siamo tutti più poveri ma al contempo ci sentiamo tutti un po' più Koulibaly", ha detto a Sky. La Corte d'appello Figc ha confermato anche il secondo turno di squalifica inflitto al giocatore per l'espulsione rimediata con l'Inter. "Oggi Koulibaly è stato un grande uomo prima ancora di un grande atleta - ha aggiunto Grassani - . Ha fatto una ricostruzione a dir poco commovente, raccontando l'imbarazzo e la vergogna nel riferire alla madre le ragioni per le quali aveva compiuto quel gesto, per cui si è anche scusato e che ha mille attenuanti".