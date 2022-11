Napoli, qualche brivido ma striscia record col solito Osimhen e Elmas alla 'Kvara'

L'ANALISI

Contro l'Udinese undici vittorie di fila, primato degli azzurri in Serie A. Finale difficile ma altri tre punti e primato incontrastato

© Getty Images Un finale in sofferenza in coda a una partita dominata. Ma questo Napoli ancora una volta porta a casa i tre punti e l'undicesima vittoria consecutiva in campionato, record nella storia del club azzurro in Serie A. E lancia l'ennesimo messaggio-scudetto alle rivali, che a fatica cercano di tenere il suo passo: spettacolo sì ma anche con qualche brivido e l'obiettivo è stato raggiunto. La squadra di Spalletti chiude il 2022 da leader indiscussa in classifica. E dagli Stati Uniti il presidente De Laurentiis - come riferisce la 'Gazzetta dello Sport' - ha voluto parlare direttamente alla squadra con un discorso al telefono negli spogliatoi. Elogiando poi il tecnico: "Un grande applauso per il nostro allenatore".

Vedi anche napoli Napoli, Spalletti: "Fin qui stratosferici, ma nulla è scontato"

Una vittoria che porta ancora la firma di Viktor Osimhen, che da inizio ottobre ha segnato sette gol in Serie A: nei maggiori cinque campionati europei, in questo lasso temporale, solo Nkunku del LIpsia con 8 ha fatto meglio. Nono gol in campionato, decimo stagionale: da quando è tornato in campo dopo l'infortunio muscolare rimediato in Champions League contro il Liverpool, l'attaccante nigeriano non si è più fermato. Devastante, incontenibile e implacabile di testa. Solo Harry Kane con nove centri ha segnato più gol di testa nell'anno 2022 nei maggiori cinque campionati europei. Osimhen uomo copertina ma Spalletti si gode anche un Elmas che non fa rimpiangere l'infortunato Kvaratskhelia: il macedone ha servito l'assist per l'1-0 di Osimhen e poi ha infilato il gol del 3-0, il secondo in sette giorni dopo quello di Bergamo contro l'Atalanta e il terzo in campionato.



Giornata 'no' invece per Kim, che ha fatto 'mea culpa' sui social per gli errori commessi nel finale: "Vorrei esprimere le mie più profonde scuse ai miei compagni di squadra e ai tifosi - ha scritto il centrale coreano su Instagram - Siamo riusciti a vincere solo grazie a loro. Ma gli errori mi renderanno solo più forte. La prossima volta aiuterò meglio la squadra".