Napoli, protesta ultrà: striscione contro De Laurentiis e Ancelotti

28/04/2019

Nervi tesi in casa Napoli. In Piazza del Plebiscito è apparso un messaggio contro la proprietà e il tecnico. "Carletto l'ultimo prescelto per prendere in giro tutti senza un vero progetto", si legge su uno striscione affisso questa notte da alcuni ultrà azzurri nel luogo simbolo della città. Lo stesso striscione è stato poi piazzato anche in via Marina, su uno dei muri che separa la strada dall'area portuale di Napoli, e all'esterno del San Paolo.