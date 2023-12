Napoli, piove sul bagnato: niente Monza per Lobotka e Natan

NAPOLI

Lussazione acromion-claveare alla spalla per il difensore, infrazione costale per lo slovacco: entrambi verranno rivalutati nei prossimi giorni, per il Monza è emergenza

Emergenza Napoli in vista della partita contro il Monza. Non solo Politano e Osimhen, espulsi nel ko contro la Roma che ha fatto scivolare gli uomini di Mazzarri a -4 dalla zona Champions, contro i brianzoli mancheranno sicuramente anche Lobotka e Natan, usciti malconci dall'Olimpico. Il difensore brasiliano ha subito un infortunio alla spalla che necessita di un consulto specialistico nei prossimi giorni, mentre il centrocampista slovacco ha riportato un' infrazione costale e verrà valutato nei prossimi giorni. Per entrambi lo stop non sarà breve.

Vigilia di Natale in campo per la squadra, che deve provare a invertire la rotta (cinque sconfitte nelle ultime otto) e stamattina ha lavorato al Konami Training Center di Castel Volturno per preparare la partita contro i brianzoli. Questo il report ufficiale: "La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro la Roma hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati in torello, lavoro aerobico e seduta tecnico tattica. Natan si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Un ulteriore consulto specialistico verrà effettuato nei prossimi giorni. Lobotka ha riportato una infrazione costale e verrà valutato nei prossimi giorni."

