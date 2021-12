Napoli, per Lobotka trauma contusivo al bicipite femorale destro

NAPOLI

Il centrocampista slovacco sarà rivalutato nei prossimi giorni

"Trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro". Questo l'esito degli esami clinici e strumentali cui è stato sottoposto il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, costretto a lasciare dopo 11' della ripresa la gara casalinga contro l'Atalanta (al suo posto Spalletti ha fatto entrare Demme). Il giocatore - fa sapere il club azzurro - sarà rivalutato nei prossimi giorni. Intanto ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Per Spalletti le buone notizie riguardano Fabian Ruiz e Insigne, che dovrebbero recuperare per la gara di giovedì in Europa League contro il Leicester in un match decisivo per le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Il rientro di Anguissa invece è previsto per la gara di domenica contro l'Empoli. Il camerunese dovrebbe andare in panchina.