Napoli, per Spalletti suona l’allarme attacco

L'ANALISI

Gli infortuni e il record di legni pesano, ma mezzo reparto litiga col gol da mesi

‘Il Napoli ha tentato 30 conclusioni contro l'Empoli: da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05), in Serie A i partenopei hanno effettuato più tiri senza riuscire a segnare solamente contro il Chievo nel 2014 (33)’. In questo dato statistico c’è la spiegazione della sconfitta del Maradona contro l’Empoli, la seconda casalinga consecutiva, ma in generale c’è anche la fotografia del momento che stanno vivendo gli azzurri, che perdono la possibilità dell’aggancio al Milan perché il reparto offensivo sta litigando con il gol da mesi.

Capitan Insigne è fermo a quota zero gol su azione in campionato (più tre rigori sbagliati), Lozano ne ha segnati 2 e l’ultimo risale alla trasferta di Firenze di inizio ottobre, l’ultimo di Politano è datato addirittura 11 settembre contro la Juventus, mentre l’unica rete di Petagna è arrivata ad agosto contro il Genoa. L’attaccante ex Spal contro l’Empoli ha sbattuto contro il palo, il 13esimo legno stagionale degli azzurri: nessuno ne ha colpiti di più nei maggiori campionati europei.

Insomma, al netto della sfortuna e nonostante super Mertens, senza Osimhen per Spalletti è dura e l'allenatore lo ha detto a chiare lettere: "Continuiamo ad essere in emergenza, abbiamo tante assenze e chi sembra recuperato non ha i 90 minuti nelle gambe. Senza dieci giocatori diventa dura e in tanti stanno stringendo i denti. Non voglio attenuanti e la gestione di questa sconfitta dev’essere con l’ulteriore disponibilità alla causa da parte di tutti" ha detto il tecnico, che in vista della supersfida di domenica contro il Milan monitora le condizioni di Zielinski (gli esami di ieri hanno dato esito negativo ma presto il centrocampista polacco ne sosterrà altri) e di Elmas (problema alla gamba destra) e incrocia le dita.

