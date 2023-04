Napoli, per il match scudetto tornano Politano e Simeone

serie a

Attesa febbrile in città per il primo tricolore dopo 33 anni, gli ultras della Salernitana contro il possibile posticipo

L'imperativo è ritrovare la concentrazione. Impresa non semplice per il Napoli, travolto già domenica notte dal calore dei tifosi. Anche gli azzurri si sono fatti trascinare dai 10mila tifosi accorsi all'aeroporto di Capodichino dopo il successo in trasferta contro la Juventus. Il terzo scudetto sembra a un passo, ma va conquistato. Spalletti dovrà quindi riportare i suoi con la testa al campionato.

Smaltita la sbornia post vittoria sui bianconeri, esauriti i giorni di recupero concessi dal tecnico, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della partita del weekend contro la Salernitana. A Castelvolturno saranno valutate le condizioni di Simeone (che ha svolto l'intera seduta in gruppo) e Politano (terapie e piscina), che potrebbero tornare a disposizione. Più lunghi i tempi per Mario Rui, sostituito da Olivera.

Certo è che tutti vorrebbero scendere in campo. Il derby campano da disputare in casa al Maradona è diventata l'occasione perfetta per dare il via alla festa attesa da 33 anni. Sempre che la Lazio perda o pareggi a San Siro. Non c'è da attendersi sconti però dai vicini granata. Storica la rivalità fra ciuccio e cavalluccio marino. Distanti ben più di 50 chilometri le tifoserie dei due golfi. Il Napoli dovrà giocarsela fino in fondo. In città ormai solo irriducibili scaramantici non hanno già esposto una bandiera alla finestra, mentre gli altri contano le ore…

GLI ULTRAS GRANATA CONTRO L’IPOTESI POSTICIPO

"Rispettate la Salernitana". È il messaggio lanciato attraverso una nota stampa dagli ultras della Curva Sud Siberiano in merito al possibile posticipo del derby del Maradona contro il Napoli per motivi di ordine pubblico. "Il solito teatrino di un calcio folle con regole stravolte e porte girevoli. Le certezze e le date imposte che vengono cambiate sulla base di non si capisce bene cosa", secondo la Curva Sud Siberiano. "È giusto che Napoli e i napoletani festeggino il loro traguardo, ma l'intero panorama calcistico italiano e Salerno meritano rispetto. Noi tifosi e la Salernitana siamo impegnati nel raggiungere il nostro obiettivo e ciò che concerne le altre società non deve assolutamente intaccare questo cammino". Per la parte più calda del tifo granata "si tratta di rispetto delle regole e noi pretendiamo che queste non vengano stravolte sulla base di un principio che sfugge ad ogni logica". "Se quella data è stata decisa da tempo ci sarà un motivo e per quanto ci riguarda non va modificata. Avete bisogno di giocare in contemporanea? Venga anticipata l'altra gara". Una presa di posizione "che non lascia spazio ad altre interpretazioni, dunque chi di dovere faccia le giuste considerazioni". "Il calcio italiano e i suoi vertici - concludono gli ultras granata - hanno già perso la faccia in altre occasioni, mostrate almeno un po' di dignità".

