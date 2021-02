Napoli, Osimhen si dissocia dalle parole del fratello: “Le opinioni dei miei parenti non sono le mie"

Dopo le tante voci degli ultimi giorni, Victor Osimhen ha voluto fare chiarezza sulle polemiche innescate dalle parole di suo fratello Andrew, secondo cui i problemi in fase realizzativa dell'attaccante nigeriano dipendono dal gioco della squadra di Gattuso, che non esalta le doti dell’ex Lille. Parole da cui l’attaccante del Napoli ha voluto prendere le distanze attraverso una story pubblicata sul proprio profilo Instagram: “Le opinioni di mio fratello non sono le mie”.