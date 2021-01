Napoli, Osimhen positivo al Covid-19. In arrivo anche una multa

NAPOLI

Grossi guai per Victor Osimhen. Il suo ritorno in campo sembrava vicino, dopo un'assenza dai campi dall'8 novembre scorso per un infortunio rimediato il 13 novembre con la sua Nazionale. E invece ecco ora la notizia della sua positività al Covid-19, resa nota dal Napoli attraverso un comunicato: "La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra". Bufera social sul giocatore: spunta il video di una festa senza mascherina e distanziamento sociale. La società, a questo punto, lo multerà quasi sicuramente. Il club, infatti, è molto attento alla salute dei propri giocatori e non accetta simili atteggiamenti. In particolare in un momento delicato come questo.

Osimhen era tornato da Anversa, in Belgio, dove si era recato per curare la spalla infortunata ed era pronto per essere visitato dal medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico, che ne avrebbe valutato i tempi di recupero. Ora la nuova tegola e dunque un ulteriore slittamento del suo ritorno a disposizione di Gattuso, che puntava ad averlo al 100% per il 20 gennaio, data della sfida di Supercoppa italiana con la Juve.

IL GIALLO DELLA FESTA DI COMPLEANNO

Intanto la festa di compleanno in Nigeria scatena le critiche dei tifosi del Napoli verso Osimhen. L'attaccante nigeriano nelle ultime settimane era in Belgio per la fisioterapia alla spalla lussata ma il 28 dicembre (un giorno prima del suo compleanno) ha fatto tappa in Nigeria partecipando a una festa in suo onore riportata dal profilo Instagram di Michael Golden (post poi cancellati), artista che cantava alla festa. Nella sala c'erano decine di persone, tutte senza mascherina e tutte che ballavano vicine, senza alcun distanziamento. Tutti ballavano intorno ad Osimhen che danzava anche lui senza mascherina. Le immagini vengono in queste ore commentate da molti tifosi del Napoli inferociti per il comportamento dell'attaccante nigeriano, che potrebbe essere multato dal club