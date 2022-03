Napoli, Osimhen guida l'assalto al Milan e alla vetta della classifica

Sarà Victor Osimhen a guidare l'assalto del Napoli contro il Milan. Un doppio assalto. Oltre al primato in campionato, infatti, al Maradona nel mirino dell'attaccante c'è anche un doppio tabù da sfatare. A causa dello stop per l'operazione al volto dopo le fratture multiple al viso, il 23enne nigeriano non segna in casa dal 17 ottobre e tra le 17 reti firmate finora in Serie A manca ancora un sigillo contro una big. Statistiche che il bomber azzurro conta di aggiornare domenica proprio contro i rossoneri per dare una svolta decisiva al campionato del Napoli e alimentare ulteriormente il sogno scudetto di Spalletti e De Laurentiis.

Getty Images