Napoli, nuovo passo avanti per Osimhen: è tornato in campo, Atalanta nel mirino

Victor Osimhen è tornato in campo. È la vera grande notizia in casa Napoli dopo il pari amaro di ieri in Champions League al cospetto dell'Union Berlino. Sotto agli occhi di un De Laurentiis amareggiato per il mezzo passo falso europeo, il nigeriano, che ieri è tornato in città a seguito dei giorni passati in patria con regolare permesso, ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Un ulteriore passo in avanti verso rientro totale, programmato per il prossimo 25 novembre in casa dell'Atalanta, subito dopo la sosta.