Napoli, nuovi tamponi negativi dopo le positività di Koulibaly e Ghoulam

VERSO GENOA-NAPOLI

Il Napoli si è svegliato con una buona notizia: tutti i tamponi effettuati dopo la mezzanotte sul gruppo squadra hanno dato esito negativo. Contro il Genoa, questa sera alle 20.45 allo stadio Marassi, Gattuso dovrà quindi rinunciare "solo" a Koulibaly e Ghoulam, risultati positivi ieri, oltre a Fabian Ruiz che si è negativizzato giovedì ma non è stato convocato dopo essere stato fermo una ventina di giorni.

Il gruppo azzurro si trova già a Genova da venerdì sera, scelta decisa per aiutare le operazioni di controllo sanitario. Genoa-Napoli, che aveva destato qualche preoccupazione dopo le positività di ieri, non è dunque in pericolo.