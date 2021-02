Napoli, Ghoulam positivo al Covid: asintomatico e in isolamento

NAPOLI

Rino Gattuso recupera Fabian Ruiz ma perde Faouzi Ghoulam. All'indomani della notizia della guarigione del centrocampista spagnolo, stamani il Napoli ha infatti ufficializzato la positività al Covid-19 del difensore algerino. Questo il comunicato emesso dalclub campano: "Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore algerino ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".

Come detto, invece, torna invece a disposizione Fabian Ruiz che dopo 21 giorni di isolamento si è "negativizzato", ottenendo così il via libera per il ritorno a Castel Volturno. E' stato proprio lo spagnolo a comunicare la sua guarigione con un post su instagram: "Mi hanno appena dato una grande notizia: finalmente sono risultato negativo al Covid. Fra non molto potrò reintegrami con i miei compagni per gli allenamenti. Voglio ringraziarvi per i vostri messaggi durante la quarantena, mi avete dato molta forza. Ma non dimenticate che il virus è ancora in circolazione e non bisogna abbassare la guardia".