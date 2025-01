Napoli, niente vertigini in vetta: Lukaku e Anguissa super, difesa bunker e Neres alla Kvara

Anche senza il georgiano, infatti, il Napoli spinge, inventa e crea. E lo fa con personalità, idee chiare e qualità. Con Lukaku nei panni del play avanzato e Anguissa e McTominay nel ruolo di incursori tra le linee, gli uomini di Conte attaccano con coraggio, occupano bene gli spazi e manovrano in ampiezza con tanti uomini e soluzioni. Tutto con una solidità e un'applicazione in mezzo al campo e in difesa che concede pochissimo agli avversari e trova riscontro nei numeri. Con la vittoria contro l'Hellas, su venti gare di campionato, per il Napoli sono 12 i clean sheet. Dato che sottolinea non solo la forza del reparto arretrato guidato da un super Rrahmani e blindato dalle parate di Meret, ma anche l'applicazione di tutta la squadra in fase di non possesso. Atteggiamento premia gli sforzi di un gruppo unito capace di lottare, soffrire e gioire insieme. In attesa dei recuperi di Inter e Atalanta, Conte resta a +4 da Inzaghi e continua a mettere pressione in vetta alla classifica.