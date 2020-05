Napoli, Mertens: "Sono tifoso degli infermieri"

Dries Mertens oggi compie 33 anni e può essere felice perché presto potrà tornare ad allenarsi con il Napoli. Prima però il tampone per il Covid-19 come da protocollo e proprio in merito a questo test, effettuato, ieri il belga ha raccontato com'è andata: "Un infermiere era alla mia porta ed era contento perché sua figlia è una mia grande fan. Ma gli ho detto: io sono un tuo tifoso perché rispetto quello che fai".