Napoli, Mertens raggiunge Maradona: "Un onore avere qualcosa in comune con il numero 1 al mondo"

28/04/2019

Traguardo speciale per Mertens, che con il gol al Frosinone è salito a quota 81 reti in Serie A con la maglia del Napoli. Il belga ha così agganciato Diego Armando Maradona al 3º posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre del club partenopeo in A. Un risultato celebrato dall'attaccante anche su Twitter, dove ha condiviso un fotomontaggio che lo ritrae sulle spalle dell'ex Pibe de oro. "Un onore - scrive Mertens - avere qualcosa in comune con il giocatore numero 1 al mondo, simbolo di Napoli e della napoletanità".