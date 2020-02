Napoli. Mertens, forte contusione alla caviglia

L'INFORTUNIO

E' davvero una serata agrodolce quella di Dries Mertens, che contro il Barcellona ha raggiunto Hamsik come miglior marcatore della storia del Napoli ma è dovuto uscire anzitempo per infortunio dopo un fallo di Busquets. L'attaccante belga si è sottoposto agli accertamenti del caso che hanno evidenziato "un forte trauma contusivo alla caviglia destra". Incerti i tempi di recupero, salterà certamente la sfida con il Torino. Mertens come Hamsik

Niente Torino, ma a questo punto anche la sfida d ritorno della semifinale di Coppa Italia è a grande rischio per l'attaccante belga, costretto a fermarsi in un momento di grandissima forma come ha anche testimoniato la magia contro il Barcellona.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI

Dries Mertens, dopo l'infortunio di ieri che lo ha costretto ad uscire ieri nel match contro il Barcellona, si è sottoposto a esami che hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Dries ha svolto terapie e la sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.

