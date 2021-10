Napoli, Mertens diventa papà: “In arrivo baby Ciro”

Dries Mertens e Kat Kherkhofs aspettano un bambino. L'annuncio è arrivato, attraverso il profilo Instagram della moglie dell’attaccante azzurro, subito dopo il match del Maradona tra Napoli e Bologna. Nella simpatica e tenera clip condivisa dalla coppia sui social si vedono i diversi momenti della gravidanza di lei, con "Here Comes The Sun" dei Beatles a fare da colonna sonora: dalla gioia per il risultato del test, alle reazioni di amici e parenti per la lieta novella, fino all'ecografia e all'immagine di una cicogna in viaggio per la "spedizione speciale" del piccolo Ciro, atteso per marzo 2022: "I nostri cuori stanno esplodendo di gioia ora che diamo il benvenuto al nostro piccolo ragazzo napoletano".