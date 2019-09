Napoli, Mertens dedica il gol all'amico Dolly: "Ha una pancia come un pallone"

IL POST

Mertens papà? Il dubbio è venuto a tutti, quando dopo il primo gol alla Sampdoria l'attaccante del Napoli ha nascosto la pancia sotto il pallone. Ma in realtà la sua dedica era di tutt'altra natura, anche perché la moglie Kat non è incinta, e l'ha spiegata lui stesso su Instagram: "Per il mio amico Dolly che ha una pancia come un pallone".

Chi è? Semplice: Antonio Maturo, professione tassista, fisico non esattamente da calciatore e soprannome originale. Facile fare due più due: Mertens ha anche imitato un uomo alla guida. Ovviamente l'amico ha commentato il post: "Grazie fratello per la dedica ma devi dire che sono anche un grande tassista". Non mancherà l'occasione, ora che è diventato celebre...