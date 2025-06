Cagliari, ufficiale separazione con ds Bonato

Si separano le strade del Cagliari e del direttore sportivo Nereo Bonato. Lo comunica il club sardo in una nota sul proprio sito ufficiale, augurando al dirigente "tutto il meglio per il continuo della sua carriera professionale". "rrivato in rossoblù nel novembre 2022, con esperienza e professionalità ha dato un importante impulso al raggiungimento dei risultati sportivi: prima l'immediata promozione in serie A, poi il mantenimento della categoria nelle due stagioni successive. Persona di valori, seria e leale, è stato punto di riferimento per l'intero Club con la sua competenza ed equilibrio - ricorda il Cagliari - prezioso in questi anni il suo lavoro di gestione delle risorse e di programmazione, svolto sempre con la massima dedizione e passione".